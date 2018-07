Concorso Sputnik Mondiale: i risultati alla vigilia delle finali

Ecco la classifica del concorso, aggiornata alle semifinali:

giovanni 21 sheremetov 15 Carmine catone 11 Vittorio 9 mau 8 id/38013/ 6 Simon 5 Nicola Barusolo 5 geo santi 5 Andrea Crestani 4 Bengy Dilan 4 Veki brko 3 Maximilian 3 Marcello Aulisio 3 Fabio Taddei 3 armando 3 Zoby r 2 Marco D'Aviano 2 Gian 1 Francesco visalli 1 Alessandro verona 1 andrea antonio bongiorni 1 riccardo funaro 1 Manuel Patrick 1 Giacinto Rotondo 1 Alessandro Antonio Albore Catino 1 Il simpatico michele 1 Francesco Tondello 1 Carlito Marenda 1 Ana Vejdel 0 Giani Balu 0 Giacomo Maria Prati 0 Tadeo Ziu 0 Filippo Siracusa 0 antonio lavigna 0 Gianna muru 0 straker 0 Vitaly Bogdea Bogdea 0

Per le due finali vale il punteggio doppio, pertanto in palio ci sono ancora un massimo di 12 punti: 3, che diventano 6 per il risultato esatto, 1 (2) per l'esito esatto.

Questo vuol dire che "se la matematica non è un opinione" ci sono ancora quattro giocatori in corsa per la vittoria finale, indicati in grassetto nella classifica.

Per lo stesso principio, tutti gli altri partecipanti hanno ancora la possibilità di agguantare uno dei tre posti sul podio, che dà diritto ad uno dei tre premi finali.

CLICCA QUI per fare il tuo pronostico sulla FINALE PER IL 3° POSTO: BELGIO INGHILTERRA

CLICCA QUI per fare il tuo pronostico sulla FINALE PER IL 1 POSTO: FRANCIA CROAZIA

Il primo premio del concorso "Sputnik Mondiale" è uno zaino firmato Sputnik.

Leggi il regolamento e il calendario del concorso.