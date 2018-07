Concorso Sputnik Mondiale, i risultati dopo gli ottavi di finale

Ecco la classifica del concorso Sputnik Mondiale, aggiornata al termine degli ottavi di finale, che segnano anche il giro di boa del concorso: restano infatti 8 partite da pronosticare, i quattro quarti di finale, le due semifinali e le due finali:

sheremetov 10 Carmine catone 9 giovanni 9 mau 8 Andrea Crestani 4 Vittorio 4 Nicola Barusolo 3 geo santi 3 id/38013/ 3 Veki brko 2 Zoby r 2 Simon 2 Maximilian 1 Gian 1 Francesco visalli 1 armando 1 Alessandro verona 1 andrea antonio bongiorni 1 riccardo funaro 1 Manuel Patrick 1 Giacinto Rotondo 1 Alessandro Antonio Albore Catino 1 Il simpatico michele 1 Francesco Tondello 1 Ana Vejdel 0 Giani Balu 0 Marcello Aulisio 0 Giacomo Maria Prati 0 Tadeo Ziu 0 Filippo Siracusa 0 antonio lavigna 0

Ecco i link per pronosticare le prossime quattro partite:

Venerdì 6 luglio, clicca qui per pronosticare Uruguay — Francia

Venerdì 6 luglio, clicca qui per pronosticare Brasile — Belgio

Sabato 7 luglio, clicca qui per pronosticare Svezia — Inghilterra

Sabato 7 luglio, clicca qui per pronosticare Russia — Croazia

Per i quarti di finale chi indovina il risultato esatto della partita porta a casa 3 punti, chi soltanto l'esito della partita, ma con un punteggio sbagliato guadagna 1 punto. In caso di supplementari e rigori 1 punto viene attribuito anche a chi aveva pronosticato vincente nei 90' regolamentari la squadra poi vittoriosa ai rigori.

La partecipazione è aperta ancora a tutti e tutto è in gioco, anche perchè per semifinali e finali sarà in vigore il punteggio doppio.

Il primo premio del concorso "Sputnik Mondiale" è uno zaino firmato Sputnik.

Leggi il regolamento e il calendario del concorso.