Concorso Sputnik Mondiale, indovina il risultato di Spagna-Russia

La Russia con le due vittorie iniziali su Arabia ed Egitto ha stupito tutti, soprattutto tra gli stessi tifosi, ed ora agli ottavi di finale (che non raggiungeva dal 1986, quando era ancora URSS) sfida la Spagna, che non senza fatica si è qualificata come prima del girone B.

Le due squadre si sono già sfidate in questa stagione, nell'amichevole giocata lo scorso 14 novembre a San Pietroburgo e terminata col punteggio di 3 a 3.

La statistica dice che la Russia nei sei precedenti non è mai riuscita a battere la Spagna, ed ha raccolto solo due pareggi: oltre a quello sopra riportato, l'altro risale ad un amichevole pre mondiale del 2006, giocata ad Albacete e finita 0 — 0.

Attualmente la Spagna occupa il 10° posto del ranking FIFA, la Russia il 70°.

