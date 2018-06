Esperti stimano influenza dei Mondiali su economia russa

La Coppa del Mondo si terrà in Russia per la prima volta dal 14 giugno al 15 luglio. Le partite si giocheranno in 12 stadi in 11 città della Russia: Mosca, Kaliningrad, San Pietroburgo, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sul-Don, Sochi e Ekaterinburg.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Maxim Oreshkin in un'intervista con la rivista Sport sovietico, ha detto che l'investimento in infrastrutture urbane nelle città che ospiteranno la Coppa del mondo (riparazione di aeroporti, strade, costruzione di alberghi, rete fognaria, drenaggio, miglioramento della qualità di alloggi e servizi comunali in generale), è stato pari a quasi 54 milioni di euro. Per gli stadi della Coppa del Mondo sono stati spesi circa 24 milioni di Euro, ha precisato il Ministro.

Come il dirigente PwC Russia Aleksandr Kardash ha dichiarato l'impatto economico a lungo termine della Coppa del Mondo sarà significativo, ma esso dipenderà in gran parte l'ulteriore utilizzo di infrastrutture costruite per la Coppa del Mondo, in particolare per gli stadi dopo il torneo.

L'esperto del Gruppo di rating aziendali ACRA Dmitry Kulikov ritiene inoltre che le infrastrutture costruite per la Coppa del Mondo saranno in grado di creare un effetto positivo sulla crescita a lungo termine solo se verranno attivamente utilizzato in futuro. In questo senso, ha affermato, le principali speranze, molto probabilmente, dovrebbero essere poste sull'infrastruttura di trasporto.

"Le strade, gli aeroporti, i mezzi, costruiti o acquistati sulla base di tender, per decine di anni potranno ridurre il costo del trasporto e del business nelle regioni interessate, così come aumentaranno la qualità della vita. A lungo termine, il potenziale aumento del numero di turisti non incrementeranno i fortemente tassi di crescita e le entrate del PIL, ma aiuteranno a diversificare l'attività economica, con una possibile diminuzione della volatilità della crescita" ha spiegato Kulikov.

Il Senior Analyst del Gruppo di rating aziendali ACRA Alexander Gushchin, a sua volta, ha osservato che alle partite della Coppa del Mondo in Russia si recheranno circa 400mila tifosi stranieri. Secondo le previsioni dell'agenzia, la crescita del volume del trasporto aereo sulle rotte internazionali potrebbe raggiungere l'1,9% nel 2018. Anche la domanda di voli interni aumenterà: questo fattore potrebbe portare ad un ulteriore aumento del segmento del traffico aereo nazionale quest'anno di un altro punto percentuale.

"Spostare i tifosi ad una distanza di 500-800 chilometri farà incrementare il traffico passeggeri sulle ferrovie a lunga distanza. Secondo le nostre stime, a causa di questo, questo segmento vedrà un ulteriore incremento al 0,5-0,7%" ha detto l'esperto.

Secondo Kardash di PwC, un ulteriore fattore positivo a lungo termine sarà la crescita del flusso turistico dopo il torneo, che sarà in gran parte stimolato dalla conoscenza della cultura e delle attrazioni turistiche della Russia durante il campionato.

"Prevediamo che in futuro la tendenza sarà supportata da un'infrastruttura turistica aggiornata e da una crescita di qualità nel settore dei servizi, ad esempio nel settore alberghiero e della ristorazione", ha affermato il portavoce dell'agenzia.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi Putin dà il benvenuto a tutti gli ospiti dei Mondiali

Il managing partner del dipartimento di consulenza finanziaria di Deloitte, Alexander Sokolov, ritiene inoltre che la Coppa del Mondo aiuterà la Russia a sviluppare il settore turistico, a distruggere gli stereotipi e a migliorare l'immagine del paese.

"Il flusso turistico è aumentato grazie alla Coppa del Mondo 2018, e avrà un impatto positivo sulle industrie dello sport, del turismo e dell'industria alberghiera", ha detto Sokolov a Sputnik.

Secondo lui, lo svolgimento della Coppa del Mondo 2018 in Russia è una componente importante dell'immagine che aiuterà a distruggere molti stereotipi esistenti sulla Russia in Occidente e migliorare l'immagine del paese nel mondo.

Kulikov di ACRA ha detto che tra gli effetti potenzialmente significativi dei Mondiali, ma difficili da valutare, indica "l'entusiasmo della popolazione delle città associato a un senso di coinvolgimento in eventi di importanza globale". "In questo senso, la Coppa del Mondo può anche dare la motivazione per lo sviluppo ad una vasta gamma di attività, connesse non solo con l'attesa degli ospiti ma anche ad una nuova valutazione esterna che possono dare alla città" ha detto.

L'effetto a breve termine per l'economia del paese, come dimostra la pratica di grandi competizioni internazionali, è spesso insignificante. "A parità di condizioni per i tassi di crescita economica di un determinato anno, dovremmo aspettarci un effetto a livello di errore statistico" ha detto Kulikov.

Gli analisti dell'agenzia di rating internazionale Moody's, al contrario, indicano che la Russia sperimenterà benefici economici solo a breve termine dalla Coppa del Mondo. "I Mondiali dureranno solo per un mese, e gli incentivi economici attuali si dissolveranno sullo sfondo dell'economia della Russia, la cui dimensione è stimata a $1.3 trilioni" dice il vice presidente Kristin Lindow.

Tuttavia, Moody ha osservato che nelle città che ospiteranno la Coppa del Mondo sono stati migliorati trasporti e infrastrutture, e per le regioni della Russia, queste genereranno entrate fiscali supplementari e ridurranno le spese in futuro.