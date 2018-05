Mosca: in parco Sokolniki durante Mondiali installeranno vuvuzela elettrica gigante

"Durante le partite della nazionale russa verranno trasmesse le dinamiche del gioco. Gli appassionati di calcio o i semplici visitatori potranno tifare per i nostri giocatori con la vuvuzela quando verrà segnato un gol" — ha dichiarato il sindaco sul portale della municipalità di Mosca.

Dal 13 giugno fino alla fine della Coppa del Mondo, lo strumento sarà installato nella piazza del parco. All'interno della vuvuzela verranno installati altoparlanti e un microfono che reagirà al linguaggio umano. Lo strumento inizierà a suonare se qualcuno sta parlando o cantando nel microfono.

Oltre alle vuvuzela, per la Coppa del Mondo a Mosca verranno installate delle cassette postali per i tifosi realizzate sotto forma di palloni da calcio.

Attraverso le cassette postali i tifosi saranno in grado di inviare lettere e cartoline ad amici e parenti, così come ai partecipanti ai Mondiali del 2018. Le "Fans Mail" funzioneranno tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00 dal 15 giugno al 15 luglio 2018.

Inoltre a Mosca verranno installate quattro zone fotografiche, con riproduzione degli stadi dei mondiali e cabine fotografiche a forma di pallone con un panorama di Mosca e dei simboli della Coppa del Mondo 2018. Non solo, la ricca gamma di proposte per i mondiali comprenderà anche l'installazione di campi da Flatball (sport calcistico inventato in Russia).

Inoltre, all'inizio di maggio sulle facciate di alcuni edifici nel centro di Mosca sono stati realizzati dei graffiti tematici per la Coppa del Mondo 2018.

In uno si possono vedere vedere i supereroi del film Avengers. Nella foto Iron Man, Spider-Man, Capitan America, Wonder Woman e altri personaggi giocano con palloni da calcio.

Nell'altro sono stati realizzati dei graffiti alti oltre otto metri, a tema calcistico, come quello su un condominio a cinque piani situato sulla corso dedicato al maresciallo Zhukov, che raffigura un adolescente intento a calciare una palla sul campo di gioco.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.



Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.



