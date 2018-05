Metro Mosca: in vendita biglietti di tour per turisti stranieri in occasione dei Mondiali

La Metropolitana di Mosca ha avviato la vendita online di biglietti per tour del sistema di trasporto per i turisti stranieri, riporta il servizio stampa della Metropolitana di Mosca.

In precedenza è stato comunicato che nella Metropolitana di Mosca si sarebbero tenuti tour per i turisti stranieri durante i Mondiali 2018. Dal 10 giugno al 15 luglio nella metropolitana si terranno 72 tour in lingua russa e inglese.

"La Metropolitana di Mosca ha avviato la vendita di biglietti per tour della metro per i turisti stranieri. Si terranno dal 10 giugno al 15 luglio. È possibile acquistare i biglietti online sul sito Musei di Mosca, mosburo.com, partner del progetto" si legge nella dichirazione.

Secondo la dichiarazione ai turisti verrà raccontato delle nuove stazioni della Metropolitana e del Moscow Central Circle (ferrotranviaria) e verranno mostrate le stazioni più belle del sistema di trasporto aperte alla fine degli anni ‘30 del XX secolo.

La Coppa del Mondo si terrà in Russia per la prima volta dal 14 giugno al 15 luglio. Le partite si giocheranno in 12 stadi in 11 città: Mosca, Kaliningrad, San Pietroburgo, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Sochi e Ekaterinburg.