Ministero esteri: strabilianti le raccomandazioni dei paesi stranieri ai Mondiali 2018

"Il nostro campionato mondiale di calcio, che si terrà in estate in Russia, non dà pace ai nostri partner. Noi, con gentilezza, ci godiamo di questi opuscoli, raccomandazioni, avvertimenti provenienti da un paese o da un altro… Queste sono raccomandazioni incantevoli", ha detto lei a un briefing.

La Zakharova ha detto che più di tutte le è piaciuta la raccomandazione di fare attenzione alle belle ragazze in Russia. Tale raccomandazione è apparsa in un avvertimento in Argentina. L'Ucraina, ha aggiunto la rappresentante, spaventa dicendo che in Russia si rapiscono le persone, mentre Londra ha preparato delle istruzioni su come i tifosi inglesi dovrebbero bere alcol: "Hanno detto che con i russi è meglio non competere"

"Sicuramente è in corso un buon lavoro informativo-propagandistico col fine di fare il possibile o per dissuadere o spaventare le persone" ha detto la Zakharova.

Con questo ha aggiunto che le persone sono abituate a questo e che comunque stanno facendo tutti i documenti in massa per venire a vedere il campionato del mondo.

Inoltre il Ministero degli esteri ha prestato attenzione ad una brochure preparata dal comitato norvegese di Helsinki per i giornalisti che visiteranno il Mondiale. Questa iniziativa si è trasformata in "un altro documento russofobo" ed è considerata da Mosca un'azione ostile, ha sottolineato la Zakharova.

La Coppa del Mondo di calcio si terrà dal 14 giugno al 15 luglio in 11 città: Mosca, San Pietroburgo, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Sochi, Kazan, Kaliningrad, Volgograd, Nizhny Novgorod e Ekaterinburg.