"Moderna, aperta a tutto il mondo, questa è l'immagine che la Russia vuole dare di se durante la Coppa del Mondo FIFA, che si terrà dal 14 giugno al 15 luglio" scrive Volksblatt. Per Vladimir Putin, la Coppa del Mondo 2018 dovrebbe "sottolineare l'importanza sportiva e politica della Russia sulla scena mondiale".

Dai tempi delle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014 le relazioni tra la Russia e l'Occidente si sono deteriorate a causa del conflitto in Ucraina e in Siria, i presunti attacchi di hacker, la presunta interferenza con le elezioni negli Stati Uniti e in Francia, così come l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal. "Allo stesso tempo, questa è principalmente una visione dell'Occidente. In Africa, Asia e America Latina, l'immagine della Russia non è così negativa", sottolinea la pubblicazione.

La leadership russa è consapevole della "immagine negativa" del paese. Secondo la presidente del Consiglio della Federazione, Valentina Matvienko, la Russia soffre a causa di una guerra d'informazione. "Arriveranno un milione di visitatori, vedranno la Russia reale, conosceranno i veri russi, e nessuna guerra di informazioni agirà su di loro", ha detto Matviyenko. Anche il "rappresentante dell'opposizione", il popolare commentatore di calcio Vasily Utkin, ha chiesto di non collegare la Coppa del mondo alla politica. Nessun paese ha iniziato a boicottare la Coppa del Mondo, e i fan stranieri "hanno votato con se stessi" quando sono venuti in Russia. "Tutti i biglietti sono stati venduti. La maggior parte dei tifosi provengono dagli Stati Uniti, che non partecipano nemmeno al campionato" ha aggiunto Utkin.

Secondo i dati ufficiali, per il campionato sono stati stanziati più di $10 miliardi. Sono stati investiti moltissimi soldi in egli stadi "con i quali non è chiaro cosa fare dopo." Tuttavia, gli aeroporti e le infrastrutture di trasporto ammodernate per la Coppa del Mondo 2018 dove si terranno le partite avranno un effetto positivo a lungo termine. Migliaia di fan dal Brasile verranno a Rostov-on-Don, migliaia di inglesi a Kaliningrad. In generale, la Coppa del Mondo 2018 prevede mezzo milione di visitatori stranieri e 600 mila tifosi russi. "Per la Russia, questo è un incontro pacifico con paesi stranieri su una scala senza precedenti", riassume Volksblatt.