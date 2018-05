Aviazione russa comunica restrizioni di volo in città che ospitano la Coppa del Mondo

"Nell'ambito delle misure di sicurezza rafforzate nello spazio aereo sopra la città che ospiteranno la Coppa del Mondo FIFA 2018, così come sulle residenze delle squadre e sui campi di allenamento sono stati imposti su ordine del Ministero dei Trasporti della Russia delle ­­zone di esclusione e aree ad accesso limitato" dichiara l'agenzia.

Per l'uso dello spazio aereo (tranne che per le attività permesse) in queste zone dal 1 ° giugno al 17 luglio sarà necessario ottenere l'autorizzazione del relativo tra agenzie personale operativo regionale per garantire la sicurezza durante la Coppa del Mondo.

La Coppa del Mondo si terrà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite si giocheranno a Mosca, Kaliningrad, San Pietroburgo, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Ekaterinburg e Sochi.