Poroshenko definisce i Mondiali di Russia 2018 uno strumento di propaganda

"È un puro strumento di propaganda per ripulire la reputazione rovinata della Russia " cita Poroshenko il servizio di stampa presidenziale.

Secondo il leader ucraino, le competizioni calcistiche sono esclusivamente "una questione di geopolitica".

In precedenza, Poroshenko ha detto che i tifosi dovrebbero decidere autonomamente se andare in Russia per la Coppa del Mondo o no. Secondo il presidente, in questo modo, i tifosi di calcio mostreranno come si rapportano alla politica russa.

Inoltre, il direttore della National Public Television and Radio Company dell'Ucraina, Zurab Alasania, ha dichiarato che "il campionato per la TV pubblica è morte".

La Coppa del Mondo di calcio si terrà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, le partite si giocheranno in 11 città. La squadra nazionale dell'Ucraina non si è qualificata per la Coppa del mondo: nell'ultima partita del torneo di qualificazione ha perso contro la Croazia con un punteggio di 2:0.