L’Efficienza №1 della Russia per i Mondiali è stata dimostrata in tutto il globo

Durante il campionato mondiale di calcio, l'agenzia di informazione Sputnik ha portato la suamostra fotografica "Efficienza №1" in 22 Paesi del mondo. In questo modo, le grandiose opere di costruzione e modernizzazione di tutte le infrastrutture necessarie nelle 11 città che hanno ospitato il campionato del mondo di calcio sono state viste dai visitatori della mostra in Argentina, Austria, Azerbaigian, Brasile, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Libano, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Serbia, Spagna, Turchia, Ungheria, USA e Vietnam.

San Pietroburgo © Sputnik . Aleksej Danichev

Lo stadio San-Pietroburgo © Sputnik . Aleksej Danichev

Sochi © Sputnik . Mikhail Mokrushin

Lo stadio Fisht a Sochi © Sputnik . Aleksej Filippov

Il ponte Zhivopisny a Mosca © Sputnik . Anton Denisov

Lo stadio Spartak a Mosca © Sputnik . Anton Denisov

Rostov sul Don © Sputnik . Aleksandr Pogotov

Samara Arena © Sputnik . Aleksej Filippov

Volgograd Arena © Sputnik . Aleksej Filippov

Rostov Arena © Sputnik . Aleksej Filippov 1 / 10 © Sputnik . Aleksej Danichev San Pietroburgo

Siamo felici che la mostra abbia suscitato un interesse così vasto presso il pubblico di ogni parte del mondo. Per noi era importante trasmettere agli amanti del calcio l'atmosfera di festa del primo Mundial di Russia — ha detto la dirigente del servizio progetti visivi di Sputnik Oxana Oleynik.

Partner del progetto è stata l'Agenzia federale Rossotrudničestvo, che ha lanciato nelle sedi delle sue rappresentanze all'estero il programma di informazione e servizio "Casa del tifoso RUSSIA 2018".

Eleonora Mitrofanova, direttrice di Rossotrudničestvo, ha sottolineato: Siamo lieti di questo nuovo e ben riuscito progetto congiunto con l'agenzia di informazione Sputnik. La mostra "Efficienza №1" non si è svolta solo nei nostri centri dove abbiamo aperto la Casa del tifoso, ma anche molte altre nostre sedi la hanno accolta come una possibilità fantastica per promuovere l'immagine della Russia moderna.

