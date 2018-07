Concorso Sputnik Mondiale, ecco i vincitori

Nell'ultimo mese, mentre le nazionali di calcio si sono date battaglia negli stadi russi, sul sito di Sputnik Italia si è svolto il concorso di pronostici "Sputnik Mondiale".

I nostri lettori hanno dovuto pronosticare i risultati di sedici partite: sei della fase a gironi, due ottavi di finale, e poi tutte le rimanenti partite della fase ad eliminazione diretta, dai quarti di finale alle finali.

Ecco la classifica finale del concorso:

giovanni 23 sheremetov 17 Carmine catone 13 Vittorio 9 mau 8 id/38013/ 6 Simon 5 Nicola Barusolo 5 geo santi 5 Maximilian 5 Andrea Crestani 4 Bengy Dilan 4 Veki brko 3 Marcello Aulisio 3 Fabio Taddei 3 armando 3 Zoby r 2 Marco D'Aviano 2 Roberto Balio 2 Alessandro Belfiore 2 wargame 2 Gian 1 Francesco visalli 1 Alessandro verona 1 andrea antonio bongiorni 1 riccardo funaro 1 Manuel Patrick 1 Giacinto Rotondo 1 Alessandro Antonio Albore Catino 1 Il simpatico michele 1 Francesco Tondello 1 Carlito Marenda 1 Ana Vejdel 0 Giani Balu 0 Giacomo Maria Prati 0 Tadeo Ziu 0 Filippo Siracusa 0 antonio lavigna 0 Gianna muru

0 straker

0 Vitaly Bogdea Bogdea

0

I primi tre classificati si aggiudcano il seguente premio: un kit da giornalista Sputnik, formato da zaino, agenda e penna. A tutti i partecipanti i ringraziamenti per aver giocato con noi e l'augurio che la sfortuna nel gioco si tramuti in fortuna in altri campi, calcistici e non.