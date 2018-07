Premier della Croazia contro l'isolamento della Russia

La presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic ha parlato della necessità di dialogo con la Russia e contro l'isolamento, ha riferito l'agenzia di Stampa Associated press.

Ha espresso preoccupazione per le azioni della Russia in Europa sud-orientale, ma ha parlato dell'importanza del dialogo con Mosca per questioni di sicurezza.

"Dobbiamo lavorare insieme", ha ribadito.

Ha espresso la speranza che i presidenti di USA e Russia Vladimir Putin e Donald Trump, all'incontro a Helsinki ricorderanno che sono garanti della stabilità internazionale. La premier prima della finale di Coppa del mondo a Mosca ha incontrato al Cremlino Putin. Il presidente le ha regalato un mazzo di fiori, e lei una t-shirt della squadra nazionale croata con la scritta Putin.