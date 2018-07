La Francia si è laureata per la seconda volta nella sua storia campione del mondo.

In finale allo stadio Luzhniki di Mosca ha battuto 4-2 la Croazia in una partita avvincente.

La Francia ha vinto il suo primo Mondiale nel 1998 in casa. Nel 2006 a Berlino era arrivata in finale, cedendo solo ai rigori contro l'Italia. Per la Croazia è il miglior risultato ai Mondiali. Nel 1998 erano arrivati al 3° posto.

