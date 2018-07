Il presidente della Russia Vladimir Putin ha promesso di ideare un sistema di ottenimento del visto per i tifosi per il campionato del mondo che vogliono continuare a conoscere la Russia.

"Sappiamo che gli ospiti stranieri, i tifosi hanno detto diverse volte che vorrebbero tornare in Russia e portare la propria famiglia e i propri amici. Dunque ideeremo apposta per i tifosi un sistema di ottenimento visti per continuare a conoscere il nostro paese", ha detto Putin ad un concerto di gala con delle stelle dell'opera mondiale al teatro Bolshoy.

"I nostri sforzi sono stati apprezzati dagli atleti, ai quali sono state garantite tutte le condizioni per mostrare il loro meglio, lo stesso per i rappresentanti dei media… e, naturalmente, per i tifosi", ha aggiunto.

Ha anche osservato che la Russia si è preparata in modo completo e responsabile per la Coppa del Mondo, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

"La Russia si è preparata in modo completo e responsabile per il campionato e siamo sinceramente contenti che sia stato un successo, e che abbia unito un milione di persone in tutto", ha detto Putin durante il concerto di gala al Teatro Bolshoy, dedicato alla chiusura della Coppa del Mondo.

La Coppa del mondo di calcio si concluderà domenica con la partita finale Francia — Croazia nello stadio Luzhniki di Mosca.