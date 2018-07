Die Welt: l'Europa è la più forte nel calcio, ma ha bisogno di successo "in altri campi"

Durante la Coppa del mondo del 2018, l'Europa ha ottenuto un successo paragonabile solo al campionato di 12 anni fa in Germania, e ha dimostrato di avere i migliori giocatori del mondo, scrive Die Welt. Tuttavia, in tempi di crisi, l'UE vuole sperare che gli europei abbiano ugualmente successo in altri "campi", osserva il giornale.

Quando l'estate del 1990 a Roma la Germania per la terza volta divenne Campione del Mondo, l'allora allenatore della squadra nazionale tedesca Franz Beckenbauer nell'euforia della vittoria pronunciò delle parole leggendarie: "la nostra nazionale sarà invincibile per molti anni". Secondo il giornalista Rainer Haubrih del Die Welt, Beckenbauer si dimise dal suo incarico, e il suo successore Berti Vogts uscì già alla Coppa del Mondo 1994 ai quarti di finale contro la Bulgaria.

Da allora, quasi nessuno ha più fatto profezie sportive su larga scala. Considerata l'attuale Coppa del mondo, è troppo presto per fare affermazioni sul futuro dei calciatori europei. Per molto tempo, l'Europa non ha avuto lo stesso successo di adesso in Russia. Le partite delle semifinali a Mosca e San Pietroburgo si terranno solo tra squadre europee, l'ultima volta che è accaduto è stato 12 anni fa durante il campionato in Germania. Da tempo si è creduto che l'Europa abbia i migliori campionati del mondo, quindi tutti i giovani giocatori sognano di giocare un giorno nella Champions League europea, nota l'autore del materiale.

I campionati del mondo mostrano quanto siano forti i talenti del continente, perché vedono giocare l'uno contro l'altro giocatori da tutte le nazioni del mondo. "Certo, si tratta solo di calcio. Ma al momento attuale della crisi dell'Europa vorrei sognare che questo continente ricco e variegato con una ricca storia riesca ad avere successo in altri campi come nella Coppa del Mondo" ha riassunto l'autore del materiale.