Tifosi inglesi trovano falla in sistema di ottenimento Fan ID e vanno in massa in Russia

Come sostengono i media inglesi, dopo il passaggio sensazionale della nazionale inglese alle semifinali dei Mondiali i tifosi inglesi comprano biglietti in massa per la Russia per riuscire a visitare il primo torneo di successo in 28 anni.

I tifosi della nazionale inglese dopo la vittoria ai quarti stanno cercando in tutti i modi di andare in Russia. Come è stato reso noto ci sono due opzioni: o ottenere un visto o un Fan ID, che permette di andare alle partite dei campionati del mondo senza visto. Come comunica il Telegraph i tifosi inglesi hanno trovato una falla nel sistema di ottenimento del Fan ID. Per farlo basta possedere un biglietto per una partita dei Mondiali 2018, che, come sappiamo, ne sono rimaste solo quattro.

Ma gli inglesi hanno trovato una soluzione. Pare che per ottenere la Fan ID online basta mostrare il codice a barre anche dei biglietti di partite già giocate. Una semplice ricerca su Instagram permette di trovare decine di tali codici e ottenere il Fan ID. Questo permetterebbe di volare a Mosca all'ultimo momento ai tifosi inglesi che fino ad ora avevano preferito tifare da casa.

La British Airways ha già promesso di organizzare il maggior numero possibile di voli per Mosca e San Pietroburgo per trasportare "quanti più tifosi possibile". Secondo il Guardian, molti tifosi inglesi hanno già deciso di andare spontaneamente in Russia dopo la vittoria della squadra agli ottavi di finale. E hanno fatto un viaggio ai quarti di finale a Samara, per un totale di circa 2000 dollari.

I prezzi dei biglietti per la Russia sono aumentati di due volte, secondo il Telegraph. Il boom più importante nel numero di ordini è stato a Leeds. Gli alunni del club locale sono circa un quarto dei giocatori dell'intera squadra nazionale. Secondo le stime dei leader del movimento fan inglese, a Mosca in semifinale potrebbero arrivare fino a 10.000 tifosi. Per le strade della capitale e nello stadio Luzhniki si sentirà come l'inglesi canteranno.

Molti tifosi che sono venuti in Russia, secondo la lunga canzone Do not Take Me Home, stanno cercando di trovare ulteriori mezzi per continuare il loro viaggio nel nostro paese.

The Sun dopo il suo, a dir poco, controversi materiali sulla Russia alla vigilia del campionato, ora scrive:

"A Mosca, il clamore prima del torneo ha tenuto molti tifosi a casa, ma in realtà i russi hanno dimostrato di essere degli eccellenti padroni di casa." È davvero un peccato che i tifosi inglesi si perdano una così grande avventura. "

Poiché c'erano solo 2000 tifosi inglesi ai quarti di finale a Samara, la pubblicazione accusa i politici dei due paesi che, secondo la pubblicazione, con le loro parole respingono il desiderio dei tifosi di andare in Russia. Allo stesso tempo, come scrive l'Independent, non ci sono stati incidenti tra i tifosi russi e inglesi ai Campionati del Mondo finora. Piuttosto, al contrario, prima del viaggio a Kaliningrad a Danzica, gli inglesi sono riusciti a combattersi l'un l'altro. Ma in generale, la maggior parte degli ospiti della Nebbiosa Albione si diverte a guardare il calcio.

L'11 luglio l'Inghilterra per la prima volta in 52 anni può raggiungere la finale della Coppa del Mondo, se sconfiggerà la Croazia nello stadio Luzhniki, l'ultima volta che questa squadra è finita ai quarti è stato nel 1990. Il rivale degli inglesi o dei croati in finale sarà il vincitore della semifinale di San Pietroburgo Francia — Belgio.