Due giocatori russi tra le rivelazioni dei Mondiali

Cheryshev ha segnato 4 gol in cinque partite, alle spalle solo dell'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane, che ha 6 gol all'attivo. Dzyuba in cinque partite si è fatto notare per 3 reti e 2 assist.

La nazionale delle sorprese di questi Mondiali è così costituita:

portiere — Jo Hyeon-Woo (Corea del Sud);

difensori — Benjamin Pavard (Francia), Morteza Pouraliganji (Iran), Harry Maguire (Inghilterra), Lucas Hernandez (Francia);

centrocampisti — Rodrigo Bentancourt (Uruguay), Denis Cheryshev (Russia), Takashi Inui (Giappone);

attaccanti — Matthew Leckie (Australia), Ante Rebić (Croazia), Artem Dzyuba (Russia).

La Russia ha perso sabato a Sochi contro la Croazia ai calci di rigore nei quarti di finale. Nonostante la sconfitta per la nazionale russa i quarti di finale sono stati il risultato migliore nella storia dei Mondiali.

La Coppa del Mondo di calcio si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giochano in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

