Salvini andrà a Mosca per la finale dei Mondiali: vuole incontrare Putin

"Se riuscirò, domenica partirò per una missione politico-calcistica. Sfrutterò, se possibile, l'opportunità di andare a Mosca per la finale dei Mondiali. Mi auguro solo che non vinca nessuna squadra che è passata alle semifinali", — ha detto in un incontro con i suoi sostenitori.

"Poi ho intenzione di incontrare il ministro dell'Interno russo per coordinare le azioni contro il terrorismo islamico, che sembra essere sconfitto, ma in realtà non è così, poi ho intenzione di incontrare Putin: persone come lui che hanno a cuore gli interessi dei suoi cittadini in Italia ci servirebbero a dozzine", ha detto Salvini durante l'incontro con i suoi sostenitori trasmesso sulla sua pagina Facebook.

In precedenza Salvini aveva già espresso il desiderio di recarsi a Mosca per la finale dei Mondiali. Aveva osservato che voleva combinare l'evento calcistico con gli impegni politici ufficiali. Secondo lui, è stato invitato a recarsi in Russia dai dicasteri governativi russi.

"Riguardo la lotta contro il terrorismo è fondamentale coinvolgere la Russia… vorrei cercare di avere un incontro ufficiale sull'immigrazione e il terrorismo", — aveva detto Salvini ad un ricevimento presso l'ambasciata degli Stati Uniti la scorsa settimana.