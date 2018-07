Presidente croata ha ammesso che è arrivata a Sochi con un volo di linea

L'amministrazione presidenziale della Croazia in precedenza ha riferito a Sputnik che Grabar-Kitarovic accetta l'invito russo, sarà presente alla partita dei quarti di finale di Coppa del mondo tra Russia — Croazia, che si terrà il 7 luglio a Sochi. Grabar-Kitarovic, come previsto, terrà un incontro con il primo ministro russo, Dmitry Medvedev. Per questo l'aereo presidenziale della Croazia sarà impegnato sabato.

"Rispetto il fatto che il premier croato Andrej Plenkovich viene inviato al vertice a Sofia, è un suo dovere. In questo non c'è nulla di strano nell'usarlo, lo ha usato per visite, ad esempio, in Italia e Iran" ha detto la presidente Slobodna Dalmacija.

"I costi saranno di circa 40 mila kune (circa 5,3 mila euro), compreso per i i membri della delegazione. Quindi, le spese sono due volte meno rispetto ad un aereo governativo e tutti abbiamo rinunciato al viaggio" riferisce il Capo dello stato. Grabar-Kitarovic ha chiarito che vedrà la partita dalla sezione vip dello stadio "Fisht", e non dalla tribuna e non indosserà le uniformi della nazionale della Croazia. Ma ha aggiunto che "necessariamente scenderà negli spogliatoi a prescindere dal risultato del gioco".

La presidente della Repubblica era presente in tribuna per i tifosi domenica scorsa per la partita degli ottavi di finale a Nizhny Novgorod, i croati ai rigori hanno vinto contro la Danimarca. Dopo la partita è andata negli spogliatoi e ha abbracciato i calciatori. Dopo che i russi domenica a Mosca hanno vinto contro gli spagnoli con una serie di calci di rigore per 4:3, Grabar-Kitarovic ha scritto su Twitter: "Congratulazioni alla Russia per l'ottimo gioco! Ci vediamo a Sochi".