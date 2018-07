Nominate le città con le più belle tifose del campionato del mondo

Il primo posto è andato a San Pietroburgo e Sochi, per queste città ha votato il 23 per cento degli intervistati. Al terzo posto si è classificata Mosca con 20 per cento. Di seguito Nizhniy Novgorod (12 per cento), Ekaterinburg (10), Kaliningrad (4), Rostov-on-Don (2), Kazan, Volgograd e Samara (uno per cento). La top-10 è stata preparata con un sondaggio ai turisti sui social network.

Secondo la FIFA, quasi 2,6 milioni di spettatori hanno visitato 56 partite della Coppa del mondo. Più tifose le avevano la Russia, Brasile, Colombia, Messico e Argentina. Prima dell'inizio della Coppa del mondo in Russia è stata nominata la più bella tifosa del mondo di calcio, è Zoe Brunet, una belga che ha vinto il concorso "Miss Mundial 2018".

Il campionato del mondo durerà fino al 15 luglio.