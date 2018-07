"Ci siamo tutti innamorati della Russia": il presidente della FIFA elogia Mondiali 2018

Egli ha aggiunto che questo è accaduto nonostante gli stereotipi: quando una persona incontra i residenti e gli appassionati e vede la bellezza incredibile di Mosca, e la festa del calcio, non può fare a meno di innamorarsi della Russia.

"Tutti noi siamo venuti qui e siamo stati qui per un po, e ho visto che il paese fa molto" ha detto Infantino in un incontro con Vladimir Putin e le leggende del calcio mondiale al Cremlino.

A sua volta, Putin ha notato che decine di migliaia di fan venuti in Russia contribuiscono a creare un'atmosfera festosa.

"E, naturalmente, gli ospiti vedono con i loro occhi, come vengono accolti calorosamente e come i nostri cittadini sono eccitati, sia gli appassionati di sport e coloro che non amano il calcio sono contenti che così tante persone siano venute in Russia con queste buone intenzioni" ha aggiunto Presidente.

Il Capo dello Stato ha espresso fiducia che la stragrande maggioranza degli ospiti alla Coppa del Mondo FIFA andrà via con un bel ricordo e tornerà in futuro.