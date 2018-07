Scanner agli infrarossi cinesi garantiscono la sicurezza dei Mondiali di calcio in Russia

La società cinese Nuctech ha fornito oltre 40 scanner ai raggi X ed altre attrezzature per la sicurezza dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Lo ha riferito al corrispondente di Sputnik Cheng Wei, amministratore delegato della compagnia. Secondo lui, gli scanner ai raggi X sono installati nelle aree dei tifosi e in alcuni aeroporti russi.

La Russia ha affrontato scrupolosamente le questioni relative alla sicurezza dei Mondiali. Un mese prima del via del torneo, era stata completamente vietata la commercializzazione di armi e proiettili. Sono stati chiusi i negozi di armi e i poligoni di tiro. Nelle città che ospitano i Mondiali è stato limitato l'accesso dei mezzi di trasporto, compresi gli autobus turistici, ad eccezione di quelli funzionali alla manifestazione. Sono state sospese le attività di alcune imprese che utilizzano sostanze chimiche nocive o dispositivi con emissioni pericolose. Sono stati vietati il sorvolo e la navigazione in prossimità delle zone in cui si svolgono attività legate ai Mondiali. Naturalmente si accede nelle "fan zone" e negli stadi esclusivamente attraverso i tornelli col metal detector e attraverso appositi scanner.

Queste misure di sicurezza sono ovviamente giustificate. Non è stato registrato un singolo incidente grave nelle città che ospitano i Mondiali. Anche nella partita molto sentita tra Russia e Spagna degli ottavi di finale non è stato fatto entrare nemmeno un fumogeno o petardo, mentre negli anni precedenti, nonostante i divieti, i tifosi riuscivano comunque ad aggirare la sicurezza e portarli sugli spalti.

Per i Mondiali la Russia ha acquistato dalla compagnia cinese Nuctech oltre 40 mezzi di controllo, ha raccontato al corrispondente di Sputnik il direttore della società Cheng Wei in un'intervista in inglese.

"La Nuctech ha fornito più di 40 apparecchiature di ispezione per essere usate nelle città dei Mondiali. Ad esempio nei campi di allenamento a Sochi, nell'area dei tifosi di Mosca, agli aeroporti di Saransk e Volgograd".

La società è principalmente impegnata nello sviluppo di scanner agli infrarossi. A differenza dei raggi X, le onde emesse da questi scanner non hanno effetti dannosi sul corpo umano e allo stesso tempo consentono di rilevare rapidamente la presenza di oggetti estranei. Nella sede della Nuctech a Pechino c'è uno scanner dimostrativo di questo modello. Il corrispondente di Sputnik aveva nascosto un accendino in una scarpa cercando di passare attraverso lo scanner, ma sul monitor è immediatamente apparrso l'avviso della presenza di un oggetto estraneo nelle scarpe.

Questa apparecchiatura, ovviamente, è importante per garantire la sicurezza degli eventi con vasto pubblico, compresi i Mondiali di calcio.

Tuttavia non si può fare a meno di agenti di polizia efficienti.

Ad esempio circa 6mila poliziotti hanno provveduto alla sicurezza durante l'incontro Russia-Spagna a Mosca. In quasi 3mila sono coinvolti nella sicurezza della principale "fan zone" di Mosca.

La Coppa del Mondo di calcio si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giochano in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

