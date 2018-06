Se prendono il due di picche dalle russe, i tifosi vanno nei sexy shop

Cosa comprano i tifosi dei Mondiali di calcio in Russia nei negozi per adulti? Il direttore dello sviluppo della rete di sexy shop di Mosca ed Ekaterinburg "Casanova 69" Dmitry Schepin svela i segreti più intimi e piccanti dei tifosi stranieri.

— I tifosi stranieri vengono spesso nei vostri negozi?

Certo! I nostri negozi sono amore, emozioni, rapporti! Proprio come i Mondiali di calcio.

Siamo felici di dare un'immagine aperta e vivace della Russia nel mondo.

I tifosi sono diversi, qualcuno compra, qualcuno guarda solo e ride, qualcuno evidentemente compra per il futuro per l'indisponibilità di questi prodotti in patria.

I peruviani bevono il nostro caffè eccitante, sostituendo le loro tradizionali foglie di coca. I giapponesi visitano a gruppi il museo erotico, immergendosi nella cultura erotica russa, i visitatori provenienti da Egitto e Arabia Saudita per ore scrutano l'assortimento del negozio.

Ognuno cerca secondo i propri gusti, ma abbiamo un approccio per tutti.

— I russi?

Ora tifa l'intero Paese! Nei giorni delle partite della nazionale russa, molti tifosi arrivano con cori da stadio e desideri speciali per le notti del dopo partita.

— Cosa comprano gli stranieri?

Molto forte è la domanda di stimolanti, soprattutto quelli che possono essere assunti con discrezione, ad esempio quelli da aggiungere alle bevande. Dopo tutto le donne russe sono tutte belle, gli stranieri hanno bisogno di un "vantaggio" mentre cercano di conoscerle!

D'altra parte gli stessi peruviani e giapponesi hanno comprato a mani basse masturbatori, una deduzione: la moralità delle nostre bellezze al massimo livello!

— Cosa pensa dell'interesse dei tifosi stranieri nei riguardi delle donne russe?

L'interesse è molto giustificato! Beh chi non sa che in Russia si trovano le ragazze più belle? Sì, la maggior parte dei tifosi è venuta qui per vederle, non per il calcio.

— E dei consigli alle donne per evitare relazioni?

Comprendo perfettamente il vivo interesse delle ragazze russe per i connazionali. Dopo tutto, l'uomo russo è chiaro, aperto, è comune nell'intimità con i suoi vantaggi e svantaggi, i tifosi stranieri sono misteriosi, non sono chiari nella conversazione, per non parlare di cosa pensano. Pertanto l'immagine "ideale" si disegna molto facilmente. Quindi, ragazze, scegliete con il cuore per l'amore, la famiglia e la vita!

La Coppa del Mondo di calcio si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giochano in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

