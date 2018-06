A Kazan Messi dormirà in un hotel con lo spauracchio di Cristiano Ronaldo

Dopo la sofferta vittoria 2-1 contro la Nigeria, l'Argentina è riuscita a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali. Ora l'Albiceleste giocherà contro la Francia a Kazan negli ottavi di finale.

Nel centro del capoluogo del Tatarstan la nazionale sudamericana alloggerà in un hotel con vista su un graffito dell'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo, realizzato un anno fa per la Confederations Cup. Lo segnala la pubblicazione "Business online".

A Kazan solo due alberghi sono accreditati per ospitare le nazionali: il Ramada e il Mirage. Dato che la Francia si era già qualificata è riuscita a prenotare prima il "Mirage", mentre l'Argentina non ha avuto altra scelta che optare per il Ramada, da cui si vede un grande ritratto di Cristiano Ronaldo, rivale numero uno del campione argentino Lionel Messi.

La Coppa del Mondo di calcio si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giochano in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

