Tifosi e social network stregati dalla bella poliziotta a cavallo di Mosca

I social network di tutto il mondo in questi giorni pubblicano costantemente notizie fresche relative ai Mondiali e gli stranieri condividono le loro impressioni sulla Russia.

L'ultima onda di popolarità sul web ha investito la giovane Tatiana Zima, un ufficiale della polizia a cavallo di Mosca. Della bella e giovane agente di polizia hanno parlato i media di Spagna, Cina, Serbia, Bulgaria, India e Perù. I tifosi stranieri, stregati dalla bellezza della ragazza, pubblicano post di ammirazione sul web.

Tatiana usa attivamente internet e pubblica costantemente nuove foto sulla sua pagina su Instagram, che piace a più di 21mila persone. Tuttavia non si sa molto della giovane poliziotta: ha 25 anni, ha una figlia di 5 anni, non è sposata, tifa per il Cska Mosca, ed ha un tatuaggio sulla spalla destra.

"Tatiana mi ha detto che viene costantemente fotografata e ringraziata per l'ospitalità, le chiedono il numero, la invitano all'estero, ma ancora nessuno le ha chiesto di sposarsi," — ha raccontato una persona vicina all'agente.

La stessa Tatiana non commenta la sua improvvisa popolarità.