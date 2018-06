Nudo in piazza Rossa: cosa siete disposti a fare se vostra squadra vince

Per un po la Russia ha perso la sua capitale, dato che Mosca è diventata oggi la capitale di tutta l'America Latina. I tifosi si radunano ogni giorno nella Piazza Rossa come una setta. Sputnik Mundo ha parlato con loro e ha scoperto cosa sono disposti a fare se la loro squadra dovesse vincere i Mondiali.

Almeno, questo si può desumere dalle loro risposte. Così, molti sono pronti a correre nudi nella Piazza Rossa in caso di vittoria del Messico al Mondiale. Altri sono più modesti (almeno sotto i riflettori) e hanno promesso di bere tutta la birra a Mosca, rasarsi la testa farsi dei dreadlocks. Tuttavia, correre nudo attraverso i luoghi più centrali e ben protetti a Mosca non sembra una buona idea, così come la promessa "alcolica" in un paese dove la bevanda nazionale, almeno secondo l'opinione degli stranieri è la vodka.

I tifosi non sono arrivati da soli, infatti la musica latinoamericana li ha accompagnati fino in Russia. Le strade si sono trasformate in delle piste da ballo improvvisate, in cui i ritmi dell'America Latina hanno conquistato anche i locali, che riprendono tutto ciò che accade con le videocamere, continuando a ballare. Argentini, peruviani, messicani, costaricani, uruguaiani e colombiani senza che nessuno se ne accorgesse hanno inondato il paese. "Abbiamo inondato la Russia!"dice un tifoso messicano. Bene, che la loro invasione continui!