Prima volta in 102 anni membro della famiglia imperiale del Giappone visita la Russia

La principessa giapponese Hisako Takamado è stata vista a Saransk, dove, come riportato in precedenza, farà il tifo per la squadra nazionale del suo paese durante la partita di martedì 19 giugno, contro la nazionale della Colombia. Lo riporta Reuters.

La notizia è stata confermata da RBC dall'ambasciata giapponese a Mosca. "Sì, la principessa è ora a Saransk", ha detto il servizio stampa della missione diplomatica.

La scorsa settimana è stato reso noto che la principessa Hisako, 64 anni visiterà Saransk per assistere alla partita della Coppa del Mondo. Come riportato da Kyodo, oltre alla partita di calcio, il 21 giugno Hisako Takamado intende visitare il ritiro della nazionale giapponese a Kazan. Poi il 23 giugno a Ekaterinburg guarderà la partita dei suoi compatrioti con la squadra del Senegal.

© Sputnik . Alexey Kudenko Le città dei Mondiali: alla scoperta di Saransk 12

Hisako Takamado è la vedova del cugino dell'attuale imperatore Akihito. I media sottolineano che dal 1998è sempre stata a tutti i campionati mondiali di calcio a seguito del Giappone. Ai Mondiali in Russia è in visita in qualità di presidente onorario della Japan Football Association.

L'ultima volta che un membro della famiglia imperiale giapponese ha visitato la Russia è stato nel 1916 quando il principe Kotohito Kanyin si recò nel paese come rappresentante del potere alleato durante la prima guerra mondiale.

Il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha detto ieri che è previsto l'arrivo di rappresentanti giapponesi per alcune partite, ma non ha specificato chi esattamente saranno gli ospiti che visiteranno i giochi della Coppa del Mondo 2018.

Per Colombia — Giappone a Saransk sono presenti più di 15.000 tifosi dalla Colombia e oltre cinquemila dal Giappone, hanno fatto sapere le autorità regionali della Repubblica di Mordovia. La partita vedrà inoltre la presenza di ospiti di alto rango, in particolare, il presidente della FIFA Gianni Infantino, come riportato da MordovMedia.ru.

La Coppa del Mondo di calcio si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giochano in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.



Leggi tutte le notizie sui Mondiali di Calcio