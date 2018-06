"In Russia ci sono ottime strade, non posso dire nulla di male. Sul trattore non ho avuto alcun problema", ha detto a Sputnik.

Ha anche espresso la convinzione che la sua squadra avrà successo in tutte le prossime partite. Per il viaggio per il Campionato del mondo Wirth, insieme con il suo bassotto di nome Cupcake ha viaggiato per oltre duemila chilometri. Il trattore, su cui ha viaggiato dalla città di Forchheim, è del 1936.