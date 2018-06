Pushkov: parole di Klimkin tentativi di rovinare il Campionato

"Klimkin non può più rovinare nulla, tutto il mondo guarda alla Russia. Lasciate che si calmi e guardi il calcio", ha scritto il politico sulla sua pagina Twitter.

"E' inutile, Kiev ha già provato a fare questo, mettendo in scena un brutto spettacolo con Babchenko e ingannando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite", ha ricordato il senatore.

Il capo della politica interna in precedenza ha parlato del tentativo di rovinare la "festa del gioco del calcio" a tutti gli appassionati che vanno alla Coppa del mondo 2018 in Russia. Kiev, ha detto il ministro, prevede di compiere azioni per ogni appassionato di calcio, che arriverà in Russia, che vedrà i ritratti degli ucraini, che scontano la pena nelle carceri russe: Oleg Sentsov, Vladimir Balucha, Aleksandr Kolchenko.

"La festa del calcio gliela dobbiamo rovinare" ha detto Klimkin.

La Coppa del Mondo di calcio si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

