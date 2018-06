Una zona per tifosi sotto il tetto della Chiesa. Letteralmente

Il sacerdote ha deciso di organizzare delle zone per i tifosi in chiesa, per di più di modificare l'orario della messa, in modo che non corrisponda al tempo delle dirette delle partite del Campionato del Mondo di calcio. Sputnik Polonia ha fatto al sacerdote un paio di domande:

Come è nata l'idea di creare nella chiesa una zona per i tifosi?

In primo luogo, da quand'ero bambino, faccio sport. Alle scuole elementari e medie facevo pallamano, poi calcio. Sono stato capitano della nazionale dei sacerdoti, poi ero corridore nei 100-400-800 metri. In generale, lo sport ha occupato un posto importante nella mia vita. Ora ho 64 anni, ho attenzione per gli atleti. So che vuol dire sacrificarsi e allo stesso tempo quanta gioia e soddisfazione porta lo sport. Particolarmente importante è la squadra, cioè un gruppo di persone con cui è possibile incontrarsi, con cui vivere qualcosa insieme. Il sacerdote della chiesa è da solo, e la necessità di comunicare c'è. Quando siamo insieme, viviamo le stesse emozioni, è prodotto di energia positiva. È una grande gioia.

E che ci sarà in questa zona per tifosi?

E' qualcosa di simile a un ristorante. Qualche tempo fa ho preparato una stanza della chiesa con un tavolo da ping-pong, per i giovani. Ma si è scoperto che ci venivano le persone anziane, di 30, 40, 50 anni. Sono ancora impegnati in attività sportive, diversi atleti. E i giovani di oggi passano troppo tempo su Internet, e proprio per questo è importante fare sport "visibile". Approfittando dell'occasione, posso aggiungere che io sono il co-organizzatore della corsa su pattini a rotelle, partecipanti arrivano dall'Ucraina, Lettonia… Ovviamente, tale comunità è un bene, è una grande gioia.

E se il tempo della messa della chiesa coincide con le trasmissioni?

Questo è un piccolo sacrificio, il giorno è lungo. Penso, ore alle 19 sia il momento giusto per tutti gli appassionati per venire tranquillamente a messa, se vogliono partecipare, quando il servizio è finito, possiamo andare a tifare e guardare il calcio. Credo che sia un'ottima idea. Questa è la proposta, vediamo quante persone risponderanno, mi sembra, siamo in grado di creare la giusta atmosfera.

Ci sono diversi tifosi, c'è sempre bisogno di qualsiasi gruppo di tifosi. Penso che abbiamo già molta esperienza per essere in grado di apprezzare appieno il gioco, i passaggi, la precisione del colpo. È un classico. Per il vero atleta è un omaggio alla bellezza, un omaggio all'arte.

Che cosa vi aspettate dal campionato in Russia? Riponete speranze sulla performance della squadra di Adam Nawalka?

Vivo in Polonia, farò il tifo per la Polonia. Ma non sono un fanatico. Io amo il calcio. Mi interessa l'arte. A qualsiasi squadra ho augurato tutto il meglio. So quello che vale, quanto vale la pena di lavorare, quanti limiti, ci sono. Sono solo contento che vedo questi atleti. Mi auguro, per tutti i presenti al Campionato che godano dell'atmosfera positiva e sperimentino la gioia, al di sopra della politica e delle divisioni. Al di sopra di tutto c'è lo sport, la gioia e la pace, e tutti tornano a casa felici e contenti.

Papa Francesco ha pubblicato oggi un post su twitter: "i miei migliori auguri ai giocatori e a chi seguirà i Mondiali di calcio, che inizia oggi in Russia. Spero che un simile evento sportivo sia un'adeguata opportunità al fine di avvicinarsi.