Mondiali, Messi se la spassa con i fan nel centro di Mosca. Ma è un sosia (VIDEO)

L'iraniano Reza Parastesh è famoso in patria per l'incredibile somiglianza con Lionel Messi. Adesso è a Mosca per tifare per la nazionale iraniana. E per divertirsi un po' con quei tifosi che lo scambiano per il vero Messi.

Parastesh pubblica ogni giorno le sue avventure in Instagram. L'ultima delle quali ha visto coinvolti gli agenti della Guardia nazionale russa che hanno dovuto sottrarlo ad una calca di fan che hanno bloccato le vie del centro per chiedergli autografi e foto.

"Ieri gli iraniani hanno diffuso la notizia che sono stato arrestato per aver violato l'ordine pubblico a Mosca. Non è così… Diversi tifosi si sono avvicinati a me per chiedermi una foto, finché alla fine hanno bloccato diverse strade. Le forze dell'ordine moscovite con grande gentilezza mi hanno accompagnato in un posto più tranquillo. Anche i poliziotti… mi hanno chiesto una foto e un autografo", si legge nella didascalia al video della vicenda pubblicato su Instagram.