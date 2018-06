Achille è diventato famoso nel corso della Confederations Cup, avvenuta in Russia lo scorso anno, aggiunge il quotidiano. Il gatto con "abilità psichiche" ha predetto il vincitore della prima partita del Campionato del mondo di calcio del 2018, si terrà il 14 giugno, riporta il giornalista del Time Mahit Gadzhanan. Il gatto sordo ha determinato il vincitore scegliendo tra due piatti con cibo per gatti. Accanto al primo piatto c'era la bandiera della Russia, e nel secondo quella dell'Arabia Saudita.

Dopo una piccola esitazione Achille ha scelto "il piatto russo", dopo gli hanno messo l'uniforme per il servizio fotografico. Come ha detto la veterinaria dell'Ermitage Anna di Kondratieff, Achille "ama la sua patria e non poteva fare una scelta diversa".



Il gatto si è guadagnato la sua fama per le sue "capacità psichiche", dopo che ha correttamente predetto i vincitori di molte partite nel corso della Confederations Cup, riassume l'autore del Time.