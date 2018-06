Calcio, Intelligenza rivela il vincitore dei Mondiali 2018

Stando all'esperimento condotto presso l'Università di Dortmund, la Spagna ha più possibilità di vincere (17,8%), seguita da Germania (17,1%) e Brasile (12,3%). Per ottenere questo risultato i ricercatori hanno creato una rete neurale e chiamata foresta casuale. In questa "foresta", ogni "albero" è una sorta di catena logica ramificata in cui le "foglie" sono gli eventi, mentre i "rami" sono le condizioni che portano al loro verificarsi. Separatamente, questi "alberi" non possono fornire previsioni molto accurate; ma applicando i metodi di statistica all'intera foresta, si ottiene un risultato abbastanza accurato.

L'algoritmo calcola la probabilità dell'esito degli eventi non per ciascun "ramo", ma per una serie scelta casualmente di tali "rami". Di conseguenza, ad ogni passo, è stato ottenuto un "albero", una catena di eventi a seguito della quale l'uno o l'altro paese si aggiudica la vittoria. Dopo aver calcolato la media dei risultati ottenuti da decine di migliaia di tali "alberi", i ricercatori hanno definito il vincitore più probabile. Gli scienziati osservano che il risultato degli eventi è fortemente influenzato dalla struttura stessa del campionato e dalla distribuzione dei paesi nei gironi.

Per la Spagna, la probabilità di andare ai quarti di finale è del 73% e per la Germania del 58%, quindi la vittoria potrebbe aggiudicarsela una di queste squadre. Tuttavia, se la Germania sconfiggesse l'avversario negli ottavi di finale sarà, secondo le previsioni, il vincitore del Mondiale.

Contemporaneamente a questo studio, anche la banca Goldman Sachs ha utilizzato un metodo analogo per fare delle previsioni sul vincitore dei Mondiali. Essa pronostica la vittoria al Brasile, sostenendo che la Spagna non raggiungerà nemmeno i quarti di finale.

Anche uno studente russo dell'università statale di Perm ha fatto la sua predizione, basandosi sugli ultimi tre campionati. Per lui vincerà la Germania.

Le tre previsioni sono d'accordo solo su un particolare: la Russia non andrà oltre gli ottavi di finale.