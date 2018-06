Coppa del Mondo 2018: il sesso fa male o bene ai giocatori?

Il medico della nazionale brasiliana Rodrigo Lasmar ha dichiarato in un'intervista a Extra, che ai giocatori della nazionale non è vietato fare sesso durante il campionato.

"Credo che non si possa trattare come qualcosa di proibito. Il sesso è naturale, i calciatori sono ragazzi giovani con una splendida salute. Non c'è niente di più naturale per alleviare lo stress, rilassarsi sia fisicamente che moralmente, fuggire dalla tensione, connessa alla preparazione per la Coppa del mondo. Per noi non sarà un problema", ha detto il medico.

Sputnik Brasile ha parlato con Marcelo Neves, direttore tecnico del Centro di allenamento di Rio de Janeiro, Centro de Treinamento de Remo do Rio de Janeiro, che, in particolare, si occupa di preparare gli atleti alle competizioni di altissimo livello. Neves ha detto che non vede alcun problema nel sesso fatto dai calciatori durante il campionato, cosa più importante, non si stancano.

"Tutto dipende da come faranno a fare sesso. Ci sono atleti che lo fanno per due minuti, ci sono quelli per cui l'atto sessuale dura un'ora, sono stanchi. Dal punto di vista psicologico può essere molto positivo per l'atleta. Meglio capire quanta forza richiede, se la situazione si ripercuoterà negativamente sul lavoro dell'atleta. Non vedo niente di male in questo, non è il sesso, che toglie la forza di un atleta", ha sottolineato a Sputnik.

Marcello Neves non è d'accordo con le tattiche di Joachim Loew, allenatore della nazionale tedesca, che ha costretto i giocatori ad astenersi dal sesso durante i mondiali e ritiene che in questa materia è necessario un approccio individuale.

"Tutto dipende da come un atleta è abituato a fare sesso, avrei analizzato le abitudini di ogni atleta singolarmente e usato un approccio, che non porti all'esaurimento", ha spiegato.

Sputnik Brasile ha discusso la questione con la sessuologa Regina Navarro, che ha detto che in sessuologia non c'è consenso riguardo l'utilità o pericolosità del sesso per gli atleti prima o in un periodo di importanti concorsi.

"Ci sono studi che sostengono che la produzione di spermatozoi consumi molta energia, il che rende un uomo pigro e assonnato. Ci sono altri che mostrano, che dopo aver fatto sesso un uomo si trova in una migliore posizione spirituale, diventa audace, sono del parere che se hai fatto buon sesso, diventi audace, coraggioso, entusiasta, in generale, è difficile dire se è bene o male", ha detto.

Alcuni dei più importanti giocatori della nazionale brasiliana hanno già dichiarato che il sesso prima della partita li ha aiutati a giocare bene.

L'attaccante Ronaldo nel 2002, ha detto: "fare buon sesso prima della partita è la chiave del successo".

Romario, ex attaccante della nazionale brasiliana, è un giocatore importante della squadra, è diventato quattro volte campione ai Mondiali del 94, ha consigliato all'attaccante della squadra di Tite, di fare sesso nei giorni di riposo.

"Un numero sufficiente di atti è uno dei miei consigli, fare sesso nel fine settimana e, ovviamente, concentrarsi nei giorni delle partite e durante il gioco. Capire che la prossima occasione sarà sempre l'ultima. In altre parole, segna un gol, perché, molto probabilmente, un'altra occasione non ci sarà", ha detto Romario in un'intervista a Lance.

