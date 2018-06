Russia, Cremlino: oggi Putin parteciperà al Congresso della FIFA

Il presidente russo Vladimir Putin prenderà parte oggi all'incontro del Congresso della FIFA (Federation of International Football Association) che si terrà all'Expocentre: lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino.

Putin nel video per i cento giorni prima dell'inizio dei Mondiali 2018

In seguito, Putin parteciperà a un concerto di gala sulla Piazza Rossa per celebrare la Coppa del Mondo FIFA 2018. Dal 14 giugno al 15 luglio, la Russia ospiterà la Coppa del Mondo FIFA per la prima volta nella storia.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi. Leggi tutte le notizie sui Mondiali di Russia 2018.