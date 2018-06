Come ricorda l'edizione, la premier Theresa May, in precedenza ha detto che i funzionari britannici e i membri della famiglia reale non andranno al campionato del mondo di calcio in Russia per il "probabile coinvolgimento" della Russia nell'avvelenamento dell'ex-dipendente GRU Sergei Skripal. Londra ha discusso con gli USA e gli alleati in Europa della possibilità di un boicottaggio del campionato, ma come sottolinea Bloomberg, la linea dura britannica non ha trovato un sostegno. Di tutti i paesi europei all'appello ha risposto solo l'Islanda, dichiarando che i suoi funzionari non andranno al campionato in solidarietà con la Gran Bretagna.

"Se parliamo della situazione della Coppa del mondo in Russia, Mosca ha vinto contro Londra per un punteggio di 1:0", scrive il quotidiano.

L'ex-dipendente GRU Sergei Skripal e sua figlia Julia è stato avvelenato il 4 marzo a Salisbury, ciò ha provocato un grande scandalo internazionale. Londra accusa di coinvolgimento Mosca. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha ripetutamente affermato che Londra non ha presentato nessuna particolare prova del coinvolgimento della Russia nell'avvelenamento dell'ex agente. Il campionato del mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio in 11 città: Mosca, San Pietroburgo, Samara, Saransk, Rostov sul Don, Sochi, Kazan, Nizhny Novgorod, Kaliningrad, Volgograd, Ekaterinburg. La Russia nella fase a gironi giocherà con le squadre di Arabia Saudita, Egitto e Uruguay.