SD chiede alla Merkel di usare i Mondiali come piattaforma di dialogo con Mosca

La Süddeutsche Zeitung consiglia ai politici europei, e alla cancelliera tedesca Angela Merkel in particolare, di non boicottare i Mondiali ma parteciparvi sfruttandoli come piattaforma di dialogo con la Russia.

Il quotidiano tedesco mette subito in chiaro che di motivi per non partecipare al "campionato di Putin" ce ne sono, eccome.

"In Russia valori come la libertà, la democrazia e i diritti umani hanno poco significato. Putin si è annesso la Crimea, sta conducendo una guerra sporca nella parte orientale dell'Ucraina, con molta probabilità è dietro alcuni gli omicidi all'estero, e cerca di utilizzare i servizi segreti di manipolare gli altri paesi", sostiene l'autore.

È pure vero, secondo la pubblicazione, che la FIFA non ha ideali così alti come il Comitato Olimpico, anzi è "sinonimo di corruzione": con la scusa dell'autonomia dello sport i funzionari sono costantemente alla ricerca di nuove fonti di finanziamento. "Ecco perché i Mondiali del 2022 si svolgeranno nel deserto del Qatar, a casa gli sceicchi. Questo è il culmine dell'assurdo".

Ora alcuni politici europei chiedono alla cancelliera tedesca Angela Merkel di seguire l'esempio del primo ministro britannico Theresa May, che ha deciso di disertare i Mondiali di Russia.Tuttavia la pubblicazione consiglia alla Merkel di partecipare ai Mondiali, e approfittare di questa occasione e andare in Russia come leader d'Europa e spiegare cosa divide l'Occidente dalla Russia. E possibilmente chiedere la liberazione dei prigionieri politici e ricordare il disastro dell'MH17.

"Non si può contare sul rilancio delle relazioni russo-tedesche, ma le Olimpiadi invernali di Pyeongchang sono state l'inizio del riavvicinamento tra la Corea del Nord e la Corea del Sud", ricorda l'autore.