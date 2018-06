Presidente del Parlamento nordcoreano a Mosca per apertura dei Mondiali di calcio

Il presidente del presidium dell'Assemblea popolare suprema della Corea del Nord Kim Yong-nam si recherà in visita in Russia in occasione dei Mondiali di calcio.

Lo segnalano i media russi riferendosi ad un comunicato dell'agenzia di stampa nordcoreana Kcna. Kim Yong-nam si era recato in Russia già nel 2014 in occasione dell'apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi.

"Il presidente del presidium dell'Assemblea popolare suprema della Corea del Nord Kim Yong-nam si recherà presto in visita nella Federazione Russa per partecipare alla cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio 2018", si legge in una nota dell'agenzia di stampa nordcoreana.

Si osserva che Kim Yong-nam sarà l'ospite d'onore della cerimonia inaugurale dei Mondiali di calcio, che si svolgerà il 14 giugno allo stadio "Luzhniki" di Mosca. Inoltre assisterà alla partita tra Russia e Arabia Saudita. Probabilmente il politico nordcoreano avrà in agenda diversi incontri ufficiali, tuttavia i dettagli non sono stati rivelati.

All'inizio di questa settimana il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha consegnato al leader nordcoreano Kim Jong-un l'invito per recarsi in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. La sede di questo incontro potrebbe essere il Forum economico orientale, che si terrà a Vladivostok il prossimo settembre.