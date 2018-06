Mondiali, 40.000 mq di erba polacca per gli stadi di Kaliningrad

Poche aziende produttrici di tappeti erbosi possono vantarsi di essersi occupate dei campi su cui si sono giocati i Mondiali. Una di queste è la polacca Dawarsport che ha fornito l’erba per quattro stadi nell’oblast di Kaliningrad.

"Su tutti e quattro gli stadi, che sono le basi per il Campionato del Mondo nell'oblast di Kaliningrad, abbiamo effettuato lavori di installazione di manto erboso naturale. Dalla Polonia sono arrivati circa 40 000 mq di erba naturale, così come le attrezzature tecniche ed i nostri specialisti che si sono occupati dell'installazione", ha spiegato a Sputnik il direttore della Dawarsport Dariusz Komar.

L'azienda polacca ha partecipato alle consultazioni con il Comitato organizzatore durante l'inverno, sulla base della quale è stata scelto il tappeto erboso più adatto alle sue esigenze.

Komar ha raccontato che attualmente si sta completando il lavoro di installazione del tappeto erboso presso lo stadio di Svetlogorsk, che sarà il campo di allenamento della nazionale serba. La sua azienda si occuperà della manutenzione dei campi per tutto il periodo dei Mondiali.

"Da quello che so, fino ad oggi nessuna compagnia polacca ha partecipato a progetti simili relativi alla preparazione di strutture per il Campionato del Mondo. Quindi per noi è una sorta di riconoscimento, ricompensa, fiducia, ma allo stesso tempo una grande responsabilità", ha sottolineato Komar.

Egli ha aggiunto che i campi curati dalla Dawarsport hanno ricevuto alti punteggi per la qualità da parte della FIFA: da 7 a 8 su un massimo di 8 punti, entrando in graduatoria alla pari con lo stadio di Sochi.

Sui campi curati dall'azienda polacca giocheranno Serbia, Nigeria, Croazia, Svizzera, Spagna, Marocco, Inghilterra e Belgio.Lo stesso Dariusz, appassionato di calcio, parteciperà alla partita Croazia-Nigeria del 16 giugno che si terrà allo stadio di Kaliningrad sul campo installato dalla sua azienda.