Un dj italiano aprirà la zona per i fan della FIFA a Sochi

"A Sochi ci saranno circa 100 artisti anche stranieri, come Benny Benassi, Burito, Paul van Dyk e altri. In apertura ci sarà il nostro coro Kuban" ha detto il funzionario, che ha aggiunto che il parco giochi del festival potranno essere ospitate più di 10 mila persone alla volta. Secondo lui, la lavorazione del palco, in particolare, con lo schermo, e una superficie espositiva di oltre 90 mq, è finita.



Ci sarà uno schermo da cui si vedranno le partite di calcio della FIFA, nella zona fan, si prevedono una serie di attività per gli ospiti: cibo, giostre, calcio, mini trampolino, e altro. Per i disabili, c'è un podio, su cui sarà comodo salire e guardare le partite. La stessa piattaforma si trova sulla piazza a sud di Sochi al porto di mare. La cerimonia di apertura si terrà il 14 giugno, giorno di inizio dei Mondiali 2018. Dopo il programma di intrattenimento verrà trasmessa in diretta la prima partita dallo stadio Luzhniki di Mosca, dove giocheranno la Russia e l'Arabia Saudita.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi. Leggi tutte le notizie sui Mondiali di Russia 2018.