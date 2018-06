Jose Mourinho parla in russo: "Eto Rossia". VIDEO

Oltre a José Mourinho, alle riprese, hanno partecipato la compagnia di ballo del teatro Mihailovsky, la nazionale di nuoto sincronizzato, il gran maestro di scacchi Sergey Karjakin, il quattro volte campione russo di calcio freestyle Igor Olejnik, la ginnasta russa Ekaterina Selezneva, l'attaccante della Dynamo Vladimir Brjukvin e il cosmonauta russo Oleg Kononenko. José Mourinho, allenatore del club inglese del Manchester United, è stato insignito del titolo di "Allenatore dell'anno" dalla FIFA nel 2010. La federazione di calcio del Portogallo lo ha nominato miglior allenatore portoghese del secolo, la UEFA ha messo Mourinho nella lista dei dieci più grandi allenatori dalla sua fondazione nel 1954. Nel corso di quasi un decennio, dal 2003 al 2012, Mourinho ha vinto almeno un grande torneo di calcio all'anno.

Il leggendario allenatore José Mourinho apparirà nei video di RT dedicati alla Coppa del mondo 2018, condividerà con il pubblico la sua opinione di esperto e previsioni dei risultati delle partite del torneo. In precedenza alla squadra di RT si è unito l'ex attaccante del Liverpool e della nazionale inglese Stan Kollimor, il leggendario calciatore danese, ex portiere del Manchester United e della nazionale danese Peter Schmeichel. Come co-conduttore a RT Spagna ci sarà il detentore colombiano del record nazionale per numero di partite giocate Carlos Valderrama.

Durante la Coppa del mondo di calcio RT farà degli speciali dai suoi studi a Mosca, San Pietroburgo, Sochi e Samara. Inoltre, RT ha lanciato un progetto multimediale dedicato al prossimo torneo.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi. Leggi tutte le notizie sui Mondiali di Russia 2018.