Mondiali 2018: tifosi inglesi hanno promesso di organizzare la "terza guerra mondiale"

Alcuni gruppi inglesi con mentalità radicale si riuniscono per andare al campionato del mondo, per mostrare ai russi "il vero inferno", ha detto alla pubblicazione uno dei tifosi.

"Se la gente pensa che tutto questo è uno scherzo, che dobbiamo giocare a calcio, bere, fumare e fare due chiacchiere, questo non accadrà mai", afferma la fonte del tabloid. Secondo l'uomo, i russi "non hanno idea di cosa li aspetta".

"Questa è la guerra mondiale, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima", ha dichiarato un portavoce degli ultras.

Parte degli inglesi è andata in Russia in anticipo per raccogliere le informazioni necessarie sui gruppi di tifosi, che stanno per "difendere" gli spettatori inglesi per la Coppa del mondo 2018.

"In Russia non esiste una cosa come la protezione, andranno 24mila fan, senza di noi saranno come pulcini al massacro" ha detto un tifoso. Ha anche aggiunto che gli inglesi non si preoccupano di possibili arresti. L'unica cosa che pensano i fan di Albione è come "dare battaglia" ai russi.

Il Campionato del mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, le partite si svolgeranno in 11 città.