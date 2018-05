Doppio l'addio al calcio Buffon è pronto a salire sui carri armati bielorussi

Prima di appendere i guanti al chiodo, Gianluigi Buffon è diventato ambasciatore ufficiale del videogame "World of Tanks", prodotto dagli sviluppatori della bielorussa "Wargaming" nel 2010. Attualmente in tutto il mondo a World of Tanks giocano circa 180 milioni di persone, a cui presto si unirà anche l'ormai quasi-ex portiere bianconero. Sputnik Bielorussia ha intervistato il numero 1 italiano, alla vigilia della sua ultima partita nel campionato italiano.

Gigi, la tua ultima stagione si chiude con due vittorie storiche: la Coppa Italia e il settimo scudetto di fila, ma purtroppo in anticipo, perchè l'Italia non sarà ai Mondiali: per quale squadra farai il tifo a Russia 2018?

Sarà ovviamente un Mondiale davvero molto particolare per me e per tutti gli italiani. I primi, da quando sono diventato un calciatore professionista, che vivrò da spettatore. Non tiferò per nessuno in paritcolare ma osserverò con attenzione tutte le partite per poter imparare qualcosa di nuovo e individuare I giovani emergenti più promettenti.

Se potessi comporre un dream team con cui giocare ai mondiali, chi sceglieresti?

É molto difficile rispondere a questa domanda. Definire un "undici" completo rischia di essere limitativo e mi esporrebbe al rischio di non poter inserire tutti i grandi campioni che hanno contribuito a scrivere la storia di questo magnifico sport.

Non credi che il ruolo del portiere ed i suoi interpreti vengano trascurati al momento di assegnare i premi individuali, come il pallone d'oro? Ci piacerebbe vedere il tuo nome a fianco di quello del grande Lev Yashin.

Sarebbe molto bello e credo che poco per volta la critica stia dando la giusta attenzione a questo magnifico ruolo. É chiaro però che negli occhi di un bambino è più facile che rimangano impresse le gesta del grande attaccante o le punizioni di un fantasista. E se ci pensiamo questo è forse inevitabile: il senso ontologico del gol è la gioia, il senso della vittoria il principio di soddisfazione. E questo non può che essere un motore di passione incredibile. Ciònonostante io sono orgoglioso di essere un portiere e mai cambierei il mio ruolo.

L'esordio di Buffon con l'Italia nel 1998, che resta l'unica partita giocata da lui in Russia con la maglia azzurra © Sputnik .

Buffon e Pirlo all'arrivo a Kiev prima della finale di Euro 2012 contro la Spagna © Sputnik .

Un murales dedicato a Gigi Buffon a Parigi prima degli Europei 2016 © RT .

Buffon abbraccia Giorgio Chiellini, a cui cederà la fascia di capitano della Juventus © Sputnik .

Con la maglia della nazionale italiana Buffon ha disputato 176 partite, vincendo il Mondiale del 2006 © Sputnik .

Con la maglia della Juventus Buffon ha totalizzato 655 presenze, vincendo 20 trofei © Sputnik . 1 / 6 © Sputnik . L'esordio di Buffon con l'Italia nel 1998, che resta l'unica partita giocata da lui in Russia con la maglia azzurra

Quanto è famoso in Italia il videogame World of Tanks? Ci hai mai giocato con i tuoi compagni di squadra?

É stata una grande emozione essere contattati da un brand così importante e così famoso. In Italia, ma anche in tutto il mondo. Al momento però non sono ancora riuscito a giocarci con un mio compagno perchè il finale di stagione ci ha assorbito davvero molto.

In questo video-promo Buffon invita i gamers a sfidarlo e scaricare l'aggiornamento 1.01 del videogioco, in cui sono stati implementati 12 carri armati italiani: P26/40, Prototipo Standard B, Progetto M40 mod. 65, P.44 Pantera, P.43 bis.

Gianluigi Buffon ha difeso la porta di Parma (1995-2001) e Juventus (2001 — 2018): con i gialloblù ha vinto la coppa Uefa del 1999, nella finale giocata a Mosca e vinta contro l'Olympic Marsiglia; con i bianconeri ha vinto 11 scudetti, 5 coppe Italia, 6 Supercoppe italiane e disputato tre finali di Champions League. Nel 2002-03 ha vinto il titolo di Miglior Calciatore d'Europa secondo l'UEFA.

Con la maglia azzurra dell'Italia, Gianluigi Buffon ha vinto i Mondiali di Calcio del 2006 e disputato la finale degli Europei del 2012. Attualmente è il calciatore europeo con più presenze nella sua nazionale: 175.