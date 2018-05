Mondiali 2018, disponibili audio guide per i viaggi in treno

La TSPPK, l’azienda che gestisce la rete ferroviaria suburbana, in occasione dei Mondiali di calcio ha prodotto 11 audio guide per altrettante destinazioni in lingua inglese e destinate ai tifosi stranieri che si sposteranno in treno. Lo ha dichiarato a Sputnik il portavoce dell’azienda Sophia Popov.

Al momento sono disponibili tre tour audio per le città di Golitsyno — Zakharovo, Vladimir e Kolomna. Secondo la TSPPK, le nuove audio guide in lingua inglese saranno rivolte a coloro che viaggiano per Ryazan, Serpukhov, Zvenigorod, Sergiev Posad, Noviy Ierusalim, Kaluga, Ozherele, Orekhovo-Zuevo, Dmitrov, Alexandrov e Kolomna. Tutte le audio guide sono disponibili in una sezione speciale del portale turistico della TSPPK e dell'applicazione izi.travel.

La Popov ha spiegato che l'azienda ha voluto, in questo modo, creare le condizioni per far conoscere ai tifosi stranieri, che verranno in Russia per i Mondiali, la storia e la cultura della regione di Mosca e delle zone limitrofe.

Il direttore dell'Ente federale per il turismo, Oleg Safonov, ha convenuto che il viaggio in treno con le audio guide è una proposta allettante che può diventare un importante strumento turistico.

"Il treno è un mezzo di trasporto comodo per i turisti. Dal finestrino si può vedere la regione in tutta la sua diversità, e l'audio guida racconterà la storia, la cultura e le attrazioni dei luoghi che il treno sta attraversando. Si tratta di un formato molto interessante e confortevole", ha detto Safonov.

Per Marina Labutina, direttrice della sezione regionale dell'Associazione russa dell'industria turistica, le audio guide saranno l'ideale per quei turisti che amano i viaggi indipendenti.