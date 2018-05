Mondiali, ministero Esteri commenta invito di Klimkin a non andare in Russia

Il ministero degli Esteri russo ha risposto all'appello lanciato su Twitter dal ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin che esorta i tifosi a non partecipare ai Mondiali di calcio in Russia.

Il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin ha postato un tweet in cui esorta i tifosi a non partecipare ai Mondiali di Russia per il bene della propria sicurezza personale.

La replica del ministero degli Esteri russo non si è fatta attendere:"Venite in Russia per la festa del calcio mondiale! E non date retta a tutti gli sciocchi."

I Mondiali di Russia 2018 si terranno dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov sul Don e Sochi.