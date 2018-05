Oltre 2000 richieste di accredito ai centri stampa dei Mondiali

Questi dati sono stati annunciati in occasione della riunione del comitato organizzatore del Campionato del mondo, a cui ha partecipato a Sochi il il presidente Vladimir Putin.

© Sputnik . Alexey Nikolsky Putin da Sochi fa il punto sui Mondiali: la Russia è pronta (VIDEO)

"Stiamo assistendo ad un alto interesse, sia da parte dei media russi che da parte dei nostri colleghi all'estero. Tra i richiedenti non ci sono solo i media tradizionali, ma anche blogger. Siamo pronti a realizzare undici centri stampa funzionanti, un lavoro simile l'abbiamo già fatto durante la Confederations Cup" ha sottolineato la direttrice Internazionale multimediale del centro stampa MIA Rossia Segodnya, Olga Koleva.

MIA Rossiya Segodnya è presente come operatore multimediale urbano dei stampa-centri per russi e stranieri durante la Coppa del mondo. L'importante evento di calcio internazionale si svolgerà in undici città della Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I centri stampa aiutano i giornalisti a seguire eventi sportivi e culturali che si verificano nelle regioni e nelle città che ospitano le partite del campionato. Gli stessi centri sono stati organizzati dall'agenzia con successo durante la Confederations Cup nel 2017 ed ai Giochi Olimpici invernali a Sochi nel 2014.

Ogni giorno il team di Rossia Segodnya offrirà ai giornalisti accreditati in sala stampa un programma culturale: conferenze stampa e briefing con personalità di rilievo delle singole città ospitanti, rappresentanti del settore turistico, stelle dell'arte e della cultura, saranno organizzati corsi e visite a musei. Nei centri i rappresentanti dei media avranno la possibilità di usufruire di postazioni di lavoro attrezzate, connessione Wi-Fi gratuita, armadi e saranno in grado di guardare le partite. Inoltre, comunicati saranno organizzati per la presentazione delle aree delle regioni che ospitano le partite di campionato, ed è previsto un vasto programma di escursioni per i giornalisti.

L'accesso ai centri sarà effettuato previa approvazione della richiesta d'accredito sul sito entro il 30 maggio.

Rossia Segodnya è un gruppo mediatico internazionale, che copre eventi in tutto il mondo, informa il pubblico sui diversi punti di vista e su eventi chiave, compresi quelli che gli altri non raccontano. La sua gamma di risorse informative comprende Sputnik, R-Sport, Ria Nedvizhimost, Ria Rating, Prime, Inosmi.