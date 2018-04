Artista russo crea micro-miniatura del Lupo Zabivaka, mascotte dei Mondiali 2018

"Siamo riusciti a creare la mascotte ufficiale della Coppa del Mondo FIFA, il Lupo Zabivaka. Ci è voluto più di un mese per realizzarlo" ha detto l'artista.

"Il lupo è situato una sezione di un seme di papavero, per un'altezza di 1,5mm. È fatto di uno speciale colorante lavorato in modo tale da poter contenere della plastica. La parte più difficile da realizzare sono state la testa, le dita, e il pallone da calcio".

© Sputnik / Le mascotte dei Mondiali di calcio

"Il Lupo Zabivaka ha una particolarità. Mentre mi preparavo per il lavoro su Zabivaka, guardando video e foto con la sua immagine, ho notato che sul retro della sua maglietta non c'è nessun numero, nessun nome, come di solito sono stampati sulle magliette dei calciatori".

"Mi è parso che fosse sbagliato così ho scritto sul retro ZABIVAKA e gli ho assegnato il numero dieci, perché questo è il numero di molti calciatori famosi".