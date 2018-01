A Volgograd sarà in servizio un’eliambulanza per tutto il periodo dei Mondiali 2018

Ciò ridurrà i tempi di risposta alle emergenze sul territorio della regione. Inoltre il velivolo sarà basato in un sito speciale a vicino alle strutture che ospiteranno la Coppa del Mondo 2018, per fornire assistenza nel più breve tempo possibile in caso di necessità.

"L'equipaggiamento medico installato sul Mi-8 consente, già durante il trasporto dei pazienti in ospedale, di effettuare anestesia e rianimazione", ha detto il comandante dell'elicottero Irlan Tatarbaev.

Le partite della fase a gironi dei Mondiali si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov sul Don e Sochi.