Per medico gli smartphone possono essere il motivo di traumi imprevisti

Lo smartphone può causare lesioni e gravi fratture se utilizzato nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Per non aggiungere lavoro ai medici, Konstantin Ternovoy consiglia di rinunciare a tenere in mano il proprio telefonino mentre saliamo o scendiamo dalle scale o in prossimità dei gradini. Se in queste situazioni si guarda il display, il rischio di danni gravi aumenta in modo significativo.

"Gli infortuni si verificano perché guardiamo il telefono quando saliamo le scale, mettiamo il piede a metà o sul bordo e possiamo perdere l'equilibrio non tenendoci alla ringhiera e possiamo rotolare verso il basso", ha spiegato il traumatologo. ortopedico.

Ha sottolineato che è particolarmente pericoloso salire le scale con uno smartphone in mano.

"Cadere dalle scale porta a lesioni spinali, lesioni alla testa, lesioni alle braccia e alle gambe. Quando inizi a cadere dai gradini, è difficile fermarsi, soprattutto quando corri giù e cadi, ed i gradini sono a spigoli e duri," ha avvertito Konstantin Ternovoy.

Il medico ha consigliato di stare sempre attenti sulle scale e, se possibile, evitare di scendervi, poiché questo è dannoso per l'articolazione del ginocchio. Ma salire le scale può essere usato come esercizio fisico per il cuore, ha detto Konstantin Ternovoy.